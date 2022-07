Fusione nucleare: battuta di arresto negli USA. Il NIF non riesce a ripetere il successo del 2021 (Di lunedì 25 luglio 2022) Il laboratorio statunitense National Ignition Facility aveva annunciato nell'agosto del 2021 un importantissimo risultato verso l'ottenimento di un bilancio positivo nella Fusione nucleare a confinamento inerziale. Ma da allora non è più riuscito a ripetere con successo l'esperimento.... Leggi su dday (Di lunedì 25 luglio 2022) Il laboratorio statunitense National Ignition Facility aveva annunciato nell'agosto delun importantissimo risultato verso l'ottenimento di un bilancio positivo nellaa confinamento inerziale. Ma da allora non è più riuscito aconl'esperimento....

Digital_Day : Brutte notizie per il principale esperimento di fusione a confinamento inerziale: il record del NIF non è stato più… - Angelapalmas2 : RT @AllMusicItalia: Il nuovo singolo di Calma è “Fusione nucleare”. Nella nostra intervista, il cantante, tra i protagonisti di Amici 21, c… - AbbruzziSimone : @Akkothen_ @ThaHiggsBoson @EleonoraEvi @LardoDiMare @europaverde_it Per avere un dialogo bisogna evitare le prese p… - 4ritroso : @marattin Basta che gli dici che sei di Italia Viva e gli italiani sanno cosa fare, gli puoi anche svelare il terzo… - bjt2marco : @BrognanoG @quasinoioso @AvvocatoAtomico C’è un vecchio videogioco, Simcity 3000, dove la centrale a fusione nuclea… -