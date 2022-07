Edilizia in Campania, levata di scudi contro la proposta di legge per la semplificazione: “Apre le porte agli ecomostri legalizzati” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Con Delibera di Giunta regionale è stata approvata la proposta di Disegno di legge recante Disposizioni in materia di semplificazione Edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Nella sezione dedicata al Territorio sul Portale della Regione Campania c’è la notizia. E vengono enumerati i benefici che la nuova misura apporterà, indubitabilmente. Sia a livello normativo, come ha evidenziato il Presidente della IV Commissione Regionale Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Luca Cascone. Sia riguardo questioni specifiche, ha sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, secondo il quale “il provvedimento mira ad introdurre in Regione Campania disposizioni di semplificazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Con Delibera di Giunta regionale è stata approvata ladi Disegno direcante Disposizioni in materia di, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Nella sezione dedicata al Territorio sul Portale della Regionec’è la notizia. E vengono enumerati i benefici che la nuova misura aprà, indubitabilmente. Sia a livello normativo, come ha evidenziato il Presidente della IV Commissione Regionale Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Luca Cascone. Sia riguardo questioni specifiche, ha sottolineato l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, secondo il quale “il provvedimento mira ad introdurre in Regionedisposizioni di...

