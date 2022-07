(Di lunedì 25 luglio 2022) Londra, 25 lug – Allo scorso G7,si era messo a sfidare Putin in una gara di virilità a distanza, salvo poi venire brutalmente bullizzato dal presidente russo. Non contento di tutto ciò, il primo ministro britannico (dimissionario) ci ha voluto riprovare. Sfruttando il canale ufficiale di Downing Street, «BoJo» si è fatto riprendere mentre siva insieme a 400 soldati, dislocati nello Yorkshire per essere addestrati dall’esercito inglese.gioca a fare il soldato Oltre al solito discorsetto motivazionale rivolto ai militari, in cui si parla della futura e certa vittoria contro l’Orso russo,si è fatto riprendere in mimetica mentre maneggia armi finte. Epossiamo ...

Il Primato Nazionale

E ho sentito con le mie orecchie questi angioletti parigini di sei anni chiedermi di tradurre in italiano parole come pistola,. Marinette me l'ha presentata come un'evidenza: "...E ho sentito con le mie orecchie questi angioletti parigini di sei anni chiedermi di tradurre in italiano parole come pistola,. Marinette me l'ha presentata come un'evidenza: "... Bazooka, mitragliatrice e sguardo truce: Boris Johnson si esercita così con gli ucraini (Video)