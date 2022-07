Amici 22, “malumori con il programma” dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini? Il rumor (Di lunedì 25 luglio 2022) Fervono i preparativi per la ventiduesima edizione di Amici, di Maria de Filippi, in onda su Canale 5 a partire dal mese di settembre 2022. Come ogni anno, nei mesi che precedono l’esordio del talent, i rumor si fanno sempre più insistenti non solo circa i papabili allievi ma anche a proposito della rosa dei coach. Come rivelato da Tv Blog, a fare un ritorno in grande stile sarà la cantante Arisa, assentatasi nella scorsa edizione causa partecipazione a Ballando Con le Stelle. A lasciare invece il banco di prof. di canto, sarà Anna Pettinelli mentre per quanto riguarda quello di ballo, Veronica Peparini. Se l’addio alla trasmissione della radiofonica sembra essere stato abbastanza sereno, lo stesso non si potrebbe dire di Veronica Peparini. Secondo infatti quanto ha rivelato Amedeo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 luglio 2022) Fervono i preparativi per la ventiduesima edizione di, di Maria de Filippi, in onda su Canale 5 a partire dal mese di settembre 2022. Come ogni anno, nei mesi che precedono l’esordio del talent, isi fanno sempre più insistenti non solo circa i papabili allievi ma anche a proposito della rosa dei coach. Come rivelato da Tv Blog, a fare un ritorno in grande stile sarà la cantante Arisa, assentatasi nella scorsa edizione causa partecipazione a Ballando Con le Stelle. A lasciare invece il banco di prof. di canto, sarà Anna Pettinelli mentre per quanto riguarda quello di ballo,. Se l’addio alla trasmissione della radiofonica sembra essere stato abbastanza sereno, lo stesso non si potrebbe dire di. Secondo infatti quanto ha rivelato Amedeo ...

