A-Team: la breve vita delle donne della squadra | Il loro nemico era insospettabile (Di lunedì 25 luglio 2022) I fan dell'A-Team ricorderanno che all'interno della squadra hanno figurato alcune donne, presto sparite. Come mai? A-Team prima versione (web source)Ci sono strane alchimie che determinano il successo delle serie televisive. Alcune nate con tutti gli ingredienti giusti non riescono a bucare, altre forse nate senza troppe pretese riescono a diventare veri e propri cult. Un manipolo di "scoppiati" L'idea alla base dell'idea dell'A-Team non è particolarmente originale. Si possono ravvisare tracce di film che hanno fatto la storia del cinema; uno per tutti: Quella sporca dozzina, e I magnifici sette. La forza della serie è sicuramente nei personaggi. Diversi tra di loro, molto "fumettati", caratteri tagliati con l'accetta, privi di un ...

