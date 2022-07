5 per mille: chi può donare, quali sono le scadenze a chi devolverlo (Di lunedì 25 luglio 2022) (Milano, luglio 2022) - Milano, 25 luglio 2022 – Il 5 per mille è uno strumento fondamentale, attraverso il quale è possibile destinare una piccola quota delle tasse versate allo Stato ad attività di interesse sociale. In particolare, è un modo per contribuire economicamente alla collettività senza utilizzare risorse aggiuntive, semplicemente scegliendo enti e associazioni da supportare con una parte delle imposte sul reddito. Con il 5 per mille, infatti, si può scegliere di devolvere una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o Irpef corrisposta allo Stato italiano, donando questa quota percentuale a una serie di realtà legate al sociale. Si tratta di associazioni che si occupano di volontariato, enti di ricerca scientifica e istituti caritatevoli che aiutano le persone in difficoltà fornendo servizi di base come accoglienza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) (Milano, luglio 2022) - Milano, 25 luglio 2022 – Il 5 perè uno strumento fondamentale, attraverso il quale è possibile destinare una piccola quota delle tasse versate allo Stato ad attività di interesse sociale. In particolare, è un modo per contribuire economicamente alla collettività senza utilizzare risorse aggiuntive, semplicemente scegliendo enti e associazioni da supportare con una parte delle imposte sul reddito. Con il 5 per, infatti, si può scegliere di devolvere una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o Irpef corrisposta allo Stato italiano, donando questa quota percentuale a una serie di realtà legate al sociale. Si tratta di associazioni che si occupano di volontariato, enti di ricerca scientifica e istituti caritatevoli che aiutano le persone in difficoltà fornendo servizi di base come accoglienza e ...

ZachLowy : @AleTheGoatACM Grazie mille. Mi rendo conto che molti rossoneri sono ciechi, ma molti hanno anche aperto gli occhi… - borghi_claudio : @francaravaz @GabrieleDavi2 @super_caz @Appalto Credo di averlo detto duemila volte che hanno voluto tenerlo per le… - TgLa7 : Dopo i mille sindaci scendono in campo Acli, Arci, Azione Cattolica Italiana, Confcooperative, Cnca Fuci, Gruppo Ab… - Loredanataberl1 : RT @GuidoCrosetto: È possibile fare campagna elettorale senza sputare sull’avversario, magari mentendo? Ho appena sentito su la 7 un leader… - LilianaErriu : @Alessandra__14 Io sono a posto con la mia coscienza, se sbaglio è per ingenuità, non sono molto pratica di Twitter… -