Musica in lutto, addio a Vittorio De Scalzi (Di domenica 24 luglio 2022) Muore all'età di 72 anni Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. Ad annunciarlo la famiglia, con un post sulla sua pagina Facebook: "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'Quella carezza della sera'…lui vi ascolterà". Così scrivono Mara, Amanda e Alberto, citando i titoli del brano e dell'album Aldebaran, pubblicati dal gruppo nel 1978, e della celebre hit dello stesso anno". Il funerale in forma laica lunedì 25 luglio alle 18 nella sede del Club Tenco a Sanremo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

