Musetti trionfa ad Amburgo: battuto Alcaraz in finale | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo la sconfitta di Berrettini in finale al torneo Atp 250 di Gstaad contro Casper Ruud, Lorenzo Musetti risolleva l'orgoglio italiano e vince il suo primo Atp 500 di Amburgo, battendo Carlos Alcaraz. What a match and what a moment for Lorenzo Musetti! On his sixth championship point, the 20-year-old Italian is an ATP title winner #HAmburgopen pic.twitter.com/c3CJ9iTNE6 — Tennis TV (@TennisTV) July 24, 2022 Entrambi giovanissimi 20 anni contro 19. Lo spagnolo partiva favorito: sulla terra rossa quest'anno ha già vinto i titoli a Rio de Janeiro, Barcellona e Madrid. Tra loro non ci sono precedenti a livello di tornei maggiori. L-O-R-E-N-Z-O #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima finale ...

