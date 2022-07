Monopattini, in Italia il primo esperimento al mondo contro parcheggi selvaggi (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio dei Monopattini in sharing su strade e marciapiedi delle città Italiane, l’associazione di consumatori Consumerismo No profit e la società di micromobilità in sharing Dott lanciano a Roma e Milano il primo esperimento mondiale di educazione alla guida. Il progetto, denominato Consumerismo Monitor, sarà operativo a partire dal 26 luglio nelle due metropoli, per poi essere esteso a tutte le altre città dove è presente il servizio Dott. Come funziona? I fruitori del servizio di Monopattini in sharing Dott che parcheggeranno fuori dalle aree consentite o in maniera scorretta in violazione del Codice della strada riceveranno un ‘alert’ direttamente sul proprio smartphone mediante notifica ‘Push’ ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Per contrastare il fenomeno delo deiin sharing su strade e marciapiedi delle cittàne, l’associazione di consumatori Consumerismo No profit e la società di micromobilità in sharing Dott lanciano a Roma e Milano ilmondiale di educazione alla guida. Il progetto, denominato Consumerismo Monitor, sarà operativo a partire dal 26 luglio nelle due metropoli, per poi essere esteso a tutte le altre città dove è presente il servizio Dott. Come funziona? I fruitori del servizio diin sharing Dott che parcheggeranno fuori dalle aree consentite o in maniera scorretta in violazione del Codice della strada riceveranno un ‘alert’ direttamente sul proprio smartphone mediante notifica ‘Push’ ...

