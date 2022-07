Elezioni, tutte le mosse dei partiti su coalizioni e candidati premier (Di domenica 24 luglio 2022) Letta e il cantiere di «Democratici e progressisti», senza i 5 Stelle (su cui la scelta è «definitiva e irreversibile»). Calenda e Bonino presentano lunedì i punti del programma. E Brunetta lancia il «rassemblement repubblicano» Leggi su corriere (Di domenica 24 luglio 2022) Letta e il cantiere di «Democratici e progressisti», senza i 5 Stelle (su cui la scelta è «definitiva e irreversibile»). Calenda e Bonino presentano lunedì i punti del programma. E Brunetta lancia il «rassemblement repubblicano»

