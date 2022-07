Cody Rhodes sul suo ricovero: “Vorrei dire che va bene, ma sarei ingannevole” (Di domenica 24 luglio 2022) Cody Rhodes si è recentemente aperto sul suo Infortunio in una intervista rilasciata su Comicbook.com. La macchia livida che copriva il pettorale, dovuta ad uno strappo muscolare, mostrata durante il match contro Seth Rollins nel PPV Hell in a Cell, non l’avrebbe vista nessuno,eccetto Vince Mcmahon, prima dell’esposizione in TV. “Nessuno l’ha vista, oltre Vince credo. Stavo per togliermi la giacca per le telecamere quando qualcuno del team di produzione mi ha interrotto. Stu, un operatore, mi ha riferito che avremmo riservato la visione di quel livido all’inizio dello show. Davvero poche persone hanno visto come ero ridotto, e nei giorni a seguire sarebbe peggiorato perché c’era troppo sangue sotto la pelle” Sul suo ricovero “Vorrei dire che va bene, ma ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 24 luglio 2022)si è recentemente aperto sul suo Infortunio in una intervista rilasciata su Comicbook.com. La macchia livida che copriva il pettorale, dovuta ad uno strappo muscolare, mostrata durante il match contro Seth Rollins nel PPV Hell in a Cell, non l’avrebbe vista nessuno,eccetto Vince Mcmahon, prima dell’esposizione in TV. “Nessuno l’ha vista, oltre Vince credo. Stavo per togliermi la giacca per le telecamere quando qualcuno del team di produzione mi ha interrotto. Stu, un operatore, mi ha riferito che avremmo riservato la visione di quel livido all’inizio dello show. Davvero poche persone hanno visto come ero ridotto, e nei giorni a seguire sarebbe peggiorato perché c’era troppo sangue sotto la pelle” Sul suoche va, ma ...

