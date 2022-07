Accordo sul grano, la Russia respinge le accuse dopo i raid sul porto di Odessa: “Distrutte nave da guerra e missili inviati dall’Occidente” (Di domenica 24 luglio 2022) La Russia risponde alle accuse di Kiev e delle Nazioni Unite, dopo il raid sul porto di Odessa che rischia di far fallire l’Accordo sul grano raggiunto in Turchia il 22 luglio. Il ministero degli Esteri ha dichiarato che l’offensiva dei soldati di Mosca non era mirata a colpire le infrastrutture necessarie allo sblocco delle esportazioni del frumento, bensì contro obiettivi militari: “Sono stati distrutti una nave da guerra ucraina e un deposito di missili Harpoon forniti dagli Stati Uniti a Kiev”, ha dichiarato il portavoce Igor Konashenkov ai giornalisti. Gli ordigni di Mosca, ha aggiunto, hanno colpito “un cantiere navale” nel porto, con le capacità di produzione dell’impianto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Larisponde alledi Kiev e delle Nazioni Unite,ilsuldiche rischia di far fallire l’sulraggiunto in Turchia il 22 luglio. Il ministero degli Esteri ha dichiarato che l’offensiva dei soldati di Mosca non era mirata a colpire le infrastrutture necessarie allo sblocco delle esportazioni del frumento, bensì contro obiettivi militari: “Sono stati distrutti unadaucraina e un deposito diHarpoon forniti dagli Stati Uniti a Kiev”, ha dichiarato il portavoce Igor Konashenkov ai giornalisti. Gli ordigni di Mosca, ha aggiunto, hanno colpito “un cantiere navale” nel, con le capacità di produzione dell’impianto di ...

