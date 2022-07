Spread e cultura, dalla crisi un’opportunità (Di sabato 23 luglio 2022) Nella nostra vita quotidiana, tendiamo spesso ad assumere una logica lineare, una dimensione unilaterale che collega, in modo diretto ed incontrovertibile, una causa ad un effetto. Questo inficia notevolmente la capacità di osservazione della nostra realtà, andando ad eliminare delle connessioni che, invece, pur non essendo dirette, giocano un ruolo particolarmente rilevante nella configurazione della nostra vita. In genere, queste connessioni vengono messe in secondo piano fino a quando esse non si manifestano con così tanta potenza da innescare meccanismi coerenti con lo schema della causa e dell’effetto. Esemplare, al riguardo, è il rapporto che lega la stabilità politica al sistema finanziario internazionale; il sistema finanziario internazionale alle prospettive di crescita economica del nostro Paese, e, infine, alle dimensioni quotidiane della nostra esistenza. Connessioni che in ... Leggi su formiche (Di sabato 23 luglio 2022) Nella nostra vita quotidiana, tendiamo spesso ad assumere una logica lineare, una dimensione unilaterale che collega, in modo diretto ed incontrovertibile, una causa ad un effetto. Questo inficia notevolmente la capacità di osservazione della nostra realtà, andando ad eliminare delle connessioni che, invece, pur non essendo dirette, giocano un ruolo particolarmente rilevante nella configurazione della nostra vita. In genere, queste connessioni vengono messe in secondo piano fino a quando esse non si manifestano con così tanta potenza da innescare meccanismi coerenti con lo schema della causa e dell’effetto. Esemplare, al riguardo, è il rapporto che lega la stabilità politica al sistema finanziario internazionale; il sistema finanziario internazionale alle prospettive di crescita economica del nostro Paese, e, infine, alle dimensioni quotidiane della nostra esistenza. Connessioni che in ...

pinina3946 : RT @giuseppetp55: Vedere stamattina lo spread,la borsa,vedere rispuntare Tremonti,quello che con la cultura non si mangia,vedere ieri sera… - IesuAnna : RT @giuseppetp55: Vedere stamattina lo spread,la borsa,vedere rispuntare Tremonti,quello che con la cultura non si mangia,vedere ieri sera… - PulcinoRossoner : RT @giuseppetp55: Vedere stamattina lo spread,la borsa,vedere rispuntare Tremonti,quello che con la cultura non si mangia,vedere ieri sera… - Claudio_Clausi : @Pascu1970 @Giovann08571078 @LelloEsposito5 Si proprio lui, quello dello spread sopra i 500 punti, quello dei tagli… - Authocton : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Il vostro dell'epoca infatti ha funzionato benissimo: svuota carceri, leggi ad pers… -

San Giorgio, il Drago, il futuro L'inflazione è tornata a ruggire, il debito aumenta, il famigerato spread è più alto rispetto ai ... Hanno tutto: comunicazione, scuola, cultura, magistratura, gran parte dell'economia e della finanza. ... LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA: BRUCIA L'ITALIA E ANCHE IL GOVERNO BCE alle prese con il rialzo dei tassi di interesse e lo scudo anti spread. I tassi subiscono un aumento dell' 0,50%. CULTURA È morto Luca Serianni, docente della Sapienza e vice presidente della ... Il NordEst Quotidiano Spread Btp-Bund chiude in calo a 227 punti Lo spread tra Btp e Bund chiude a 227 punti, in calo sia rispetto ai 234,4 dell'avvio sia rispetto ai 230,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,29%, leggermente so ... Lo spread scende sotto i 230 punti, rendimento decennale al 3,33% Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi scende sotto i 230 punti, portandosi a 226,4. In calo di 19 punti, al 3,33%, il rendimento annuo del titolo decennale italiano. Nella vigilia lo sprea ... L'inflazione è tornata a ruggire, il debito aumenta, il famigeratoè più alto rispetto ai ... Hanno tutto: comunicazione, scuola,, magistratura, gran parte dell'economia e della finanza. ...BCE alle prese con il rialzo dei tassi di interesse e lo scudo anti. I tassi subiscono un aumento dell' 0,50%.È morto Luca Serianni, docente della Sapienza e vice presidente della ... Letta, votare fiducia a Governo anche contro spread Lo spread tra Btp e Bund chiude a 227 punti, in calo sia rispetto ai 234,4 dell'avvio sia rispetto ai 230,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,29%, leggermente so ...Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi scende sotto i 230 punti, portandosi a 226,4. In calo di 19 punti, al 3,33%, il rendimento annuo del titolo decennale italiano. Nella vigilia lo sprea ...