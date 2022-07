Procida 2022, Esercizi sul futuro con Chiara Montanari: “Il mondo è come la mia Antartide” (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProcida (Na) – L’Antartide come metafora del mondo contemporaneo. Attraverso cui “interpretare e innovare aspetti della vita quotidiana, sempre più interconnessa, imprevedibile e competitiva”. Nella suggestione di Casale Principe Umberto, Chiara Montanari, prima italiana a capo di una spedizione in Antartide, esperienza ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più remote del nostro pianeta, fondatrice di Complexity Aware e autrice del libro “Cronache dai ghiacci, 90 giorni in Antartide”, ha dato vita al terzo appuntamento del format “Esercizi sul futuro”, il ciclo di incontri a cura di Innovation Village per Procida Capitale della Cultura ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – L’metafora delcontemporaneo. Attraverso cui “interpretare e innovare aspetti della vita quotidiana, sempre più interconnessa, imprevedibile e competitiva”. Nella suggestione di Casale Principe Umberto,, prima italiana a capo di una spedizione in, esperienza ultradecennale nella gestione di missioni polari internazionali nelle basi più remote del nostro pianeta, fondatrice di Complexity Aware e autrice del libro “Cronache dai ghiacci, 90 giorni in”, ha dato vita al terzo appuntamento del format “sul”, il ciclo di incontri a cura di Innovation Village perCapitale della Cultura ...

