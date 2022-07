Musetti vola in finale ad Amburgo: l’argentino Cerundolo battuto in due set dal toscano (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzo Musetti conquista la finale nell’Atp 500 di Amburgo battendo l’argentino Francisco Cerúndolo in due set (6-3, 7-6). In finale affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e lo sloveno Alex Molcan. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzoconquista lanell’Atp 500 dibattendoFrancisco Cerúndolo in due set (6-3, 7-6). Inaffronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e lo sloveno Alex Molcan. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

