Mondiali scherma, azzurri d’oro nel fioretto maschile (Di sabato 23 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto maschile havinto l’oro ai Mondiali del Cairo. Daniele Garozzo, AlessioFoconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-39. In precedenza, gli azzurri del ct Stefano Cerioni avevano battuto la Corea (45-30) e il Giappone (45-33). L’Italia chiude questa edizione mondiale con 8 medaglie complessive: due ori, quattro argenti, due bronzi. “Le squadre di spada, il ritorno a livelli stratosferici di Arianna Errigo e Tommaso Marini sono i protagonisti di questo Mondiale egiziano” le parole del numero uno Fis, Paolo Azzi. La giornata era iniziata con l’eliminazione della squadra di sciabola femminile ai quarti di finale. Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Eloisa Passaro sono state battute 45-43 dall’Ungheria. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Italia delhavinto l’oro aidel Cairo. Daniele Garozzo, AlessioFoconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-39. In precedenza, glidel ct Stefano Cerioni avevano battuto la Corea (45-30) e il Giappone (45-33). L’Italia chiude questa edizione mondiale con 8 medaglie complessive: due ori, quattro argenti, due bronzi. “Le squadre di spada, il ritorno a livelli stratosferici di Arianna Errigo e Tommaso Marini sono i protagonisti di questo Mondiale egiziano” le parole del numero uno Fis, Paolo Azzi. La giornata era iniziata con l’eliminazione della squadra di sciabola femminile ai quarti di finale. Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Eloisa Passaro sono state battute 45-43 dall’Ungheria. ...

