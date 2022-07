Lupi: se Fratelli d’Italia sarà il primo partito, va rispettata l’indicazione degli elettori (Di sabato 23 luglio 2022) Maurizio Lupi, presidente di “Noi con l’Italia”, non si perde in chiacchiere sull’agenda Draghi. Agenda che tra l’altro – come annota oggi su Libero Alessandro Sallusti – non esiste o meglio “è una serie di compiti a casa dettati dall’Europa”. Ora si va al voto – afferma in un’intervista al Corriere – e gli elettori moderati hanno ben chiare le responsabilità della caduta del governo Draghi. «Il centrodestra – dice – ha avviato una riflessione e interloquito con Draghi, che NcI aveva sostenuto sempre con lealtà. E ha indicato una strada alternativa: un nuovo governo guidato da Draghi senza il M5S, che rispondeva alla richiesta di un nuovo patto avanzata dal premier. Ma il Pd, per esempio, in questi mesi, avrebbe rinunciato ai temi divisivi come cannabis ed eutanasia? La risposta è stata no».Adesso, continua Lupi, «ridare la parola ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Maurizio, presidente di “Noi con l’Italia”, non si perde in chiacchiere sull’agenda Draghi. Agenda che tra l’altro – come annota oggi su Libero Alessandro Sallusti – non esiste o meglio “è una serie di compiti a casa dettati dall’Europa”. Ora si va al voto – afferma in un’intervista al Corriere – e glimoderati hanno ben chiare le responsabilità della caduta del governo Draghi. «Il centrodestra – dice – ha avviato una riflessione e interloquito con Draghi, che NcI aveva sostenuto sempre con lealtà. E ha indicato una strada alternativa: un nuovo governo guidato da Draghi senza il M5S, che rispondeva alla richiesta di un nuovo patto avanzata dal premier. Ma il Pd, per esempio, in questi mesi, avrebbe rinunciato ai temi divisivi come cannabis ed eutanasia? La risposta è stata no».Adesso, continua, «ridare la parola ...

