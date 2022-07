Keylor Navas verso Napoli? Annuncio a sorpresa dal PSG (Di sabato 23 luglio 2022) Christophe Galtier, neo-tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato del futuro di Keylor Navas e del suo ruolo all’interno del progetto della squadra francese. L’allenatore, in conferenza stampa, ha confermato che il costaricense resterà a Parigi come secondo portiere, alle spalle di Gigio Donnarumma. L’allenatore del PSG, Galtier: “So che Keylor Navas è davvero frustrato per la situazione, ma mi fido di lui come nostro secondo portiere”. Calciomercato Napoli, Navas (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images) Il costaricano, con l’arrivo di Galtier in panchina, avrà meno spazio e sarà la riserva di Donnarumma e così cerca una nuova destinazione. Magari in prestito, con il PSG pronto a coprire oltre metà dello stipendio del portiere. Come riportato da L’Equipe già alcune ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Christophe Galtier, neo-tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato del futuro die del suo ruolo all’interno del progetto della squadra francese. L’allenatore, in conferenza stampa, ha confermato che il costaricense resterà a Parigi come secondo portiere, alle spalle di Gigio Donnarumma. L’allenatore del PSG, Galtier: “So cheè davvero frustrato per la situazione, ma mi fido di lui come nostro secondo portiere”. Calciomercato(Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images) Il costaricano, con l’arrivo di Galtier in panchina, avrà meno spazio e sarà la riserva di Donnarumma e così cerca una nuova destinazione. Magari in prestito, con il PSG pronto a coprire oltre metà dello stipendio del portiere. Come riportato da L’Equipe già alcune ...

tancredipalmeri : Se chiude Keylor Navas il Napoli si porta a casa quello che contenderà a Maignan la palma di miglior portiere del campionato - MilanMagnum : Keylor Navas è ufficialmente il secondo portiere del #PSG . E il nostro amato #Donnarumma diventa ufficialmente il… - LeBombeDiVlad : ?? #PSG, parla #Galtier: “#KeylorNavas sarà il nostro secondo portiere” ?? Le parole del tecnico dei parigini… - MattBest__ : Qualcuno poteva dirmelo che abbiamo preso Dybala, Szoboszlai, Keylor Navas, Bremer e Cavani - Salvato95551627 : RT @davide_luise: #Simeone è un regalo per #Spalletti dopo #Kim. Il calciatore lo aveva segnalato come primo della lista in caso di partenz… -