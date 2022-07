Ischia | turista morto di legionellosi | ucciso dal batterio in cinque giorni

Corriere : Turista ucciso da legionella dopo vacanza a Ischia, la Asl: «In corso controlli nei luoghi del soggiorno» - corrmezzogiorno : #Napoli Legionella, turista di Cremona ucciso dal batterio: era stato in vacanza a Is... - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Turista muore di legionella: aveva soggiornato a Ischia - NapoliToday : #Cronaca Turista muore di legionella: aveva soggiornato a Ischia - cronachecampane : Turista di Cremona morto di legionella dopo una vacanza ad Ischia #cremona #Legionella #nas #primopiano -

... il batterio è stato fatale per il, che ha trascorso due settimane sull'isola diprima di accusare i sintomi della legionellosi . Il batterio non è stato trovato nella sua abitazione L'...Due settimane aIl 65enne ha trascorso due settimane di vacanza sull'isola die al rientro a Cremona ha accusato i primi sintomi, con complicazioni che lo hanno poi portato alla morte. ...Il 65enne di Cremona stroncato dal batterio in cinque giorni: potrebbe averlo contratto duran te la vacanza di due settimane nell’isola campana ...Un uomo di 65 anni ha accusato i primi sintomi di ritorno da due settimane a Ischia ed è morto per legionellosi dopo cinque giorni di ricovero.