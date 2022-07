Gatto-Monticone conquista il titolo di doppio a Olomouc

TENIPOcom : ITF W60 Olomouc - Clay (Final) G. Gatto-Monticone/S. Nahimana (ITA/BDI) def. I. Ghioroaie/O. G. Simion (ROU) 6-1 1-6 10-5 - TENIPOcom : ITF W60 Olomouc - Clay (Second Round) Lena Papadakis (GER) def. Giulia Gatto-Monticone (ITA) 7-6(3) 7-5 - score366 : #ITFW25TossaDeMar Celia Cervino Ruiz v Giulia Gatto Monticone -

Quattro passi avanti anche per Camilla Rosatello, che sale al numero 255, e per Giulia, ora numero 277, che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale. CLASSIFICA WTA - ...Giulia232 (+4) - foto Image - . pdm/red 18 - Lug - 22 12:58 18 luglio 2022 Gatto-Monticone nelle “quali” a Losanna Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8336 (--) 2. Anett Kontaveit (Est) 4326 (+1) 3. Maria Sakkari (Gre) 4190 (+2) 4. Paula Badosa (Esp) 4030 (--) ...É stato sorteggiato il tabellone principale del “Ladies Open Lausanne”, WTA 250 con un montepremi da 251.750 dollari di scena sui campi in ...