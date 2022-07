Emergenza caldo: domenica 23 luglio, bollino rosso in 19 città (Di sabato 23 luglio 2022) Emergenza caldo: si prevede bollino rosso in 19 città domani, domenica 24 luglio. Il dato è relativo a 27 città e viene dal Ministero della Salute. Civitavecchia, Pescara a Venezia, oggi arancioni, domani potrebbero passare al rosso insieme a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 luglio 2022): si prevedein 19domani,24. Il dato è relativo a 27e viene dal Ministero della Salute. Civitavecchia, Pescara a Venezia, oggi arancioni, domani potrebbero passare alinsieme a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. L'articolo proviene da Inews24.it.

