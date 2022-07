Elezioni | ecco le prossime tappe prima del voto

(Di sabato 23 luglio 2022) Ormai è certo: lepolitiche si terranno il 25 settembre. I partiti sono già entrati in campagna elettorale. Ma quali sono ledelpolitiche: quali sono ledel? Siamo ormai entrati in campagna elettorale. I leader dei vari partiti stanno discutendo di possibili alleanze e

'Il centrodestra può vincere le, ma governerà in una fase complessa. Ogni partito ha un ...come risponde lei a La Stampa: ' Non ha nessun senso. È la classica cosa imbeccata. Si stanno ...La Lega insiste su Quota 41, ipotesi su cui potrebbe convergere anche Fdi. Berlusconi promette (di nuovo) l'aumento delle minime a 1.000 euro e la 'pensione per le mamme'. I costi per lo Stato Molto .Matteo Renzi è già in piena campagna elettorale. Il leader di Italia Viva lancia un nuovo logo (una "R" rovesciata) e propone un rassemblement di centro con chi ...Ormai è certo: le elezioni politiche si terranno il 25 settembre. Ma quali sono le prossime tappe prima del voto