E Renzi rivela l'ultima trama Pd "Governo Conte ter guidato da Draghi"

Doct_Manhattan : RT @Libero_official: #MatteoRenzi rivela a #BrunoVespa il dietro le quinte della crisi di governo: 'Volevano fare il Conte Ter a guida Drag… - Alessan67153720 : RT @Libero_official: #MatteoRenzi rivela a #BrunoVespa il dietro le quinte della crisi di governo: 'Volevano fare il Conte Ter a guida Drag… - infoitinterno : Mario Draghi, clamoroso retroscena di Renzi: cosa rivela a Vespa - MichelaRoi : RT @Libero_official: #MatteoRenzi rivela a #BrunoVespa il dietro le quinte della crisi di governo: 'Volevano fare il Conte Ter a guida Drag… - pietro30199674 : RT @Libero_official: #MatteoRenzi rivela a #BrunoVespa il dietro le quinte della crisi di governo: 'Volevano fare il Conte Ter a guida Drag… -

E poi - si ragiona - quanti vota portae quanti ne toglie Per il ministro Andrea Orlando , "... "Si candida certamente al Senato",il suo vice Antonio Tajani confidando che lo spirito del ...ha sostenuto in Aula l'operato del premier uscente e in un intervento al Senato lo ha ringraziato per quanto fatto in questi 18 mesi di governo. Ma intervenendo alla presentazione del suo libro,...Il leader Iv smaschera il blitz fallito: "Franceschini e Speranza sono andati dal leader M5s per convincerlo alla giravolta, garantendo che la Lega sarebbe uscita dalla maggioranza" ...Se è vero quello che ha rivelato Renzi, e Renzi è uomo d’onore, l’abbiamo scampata bella. La caduta del governo Draghi, peraltro da tempo già scivolato e pieno di lividi, è niente infatti rispetto al ...