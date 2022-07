Conte torna ancora sulla crisi: «Il Movimento 5 stelle è stato la forza più leale nel governo» (Di sabato 23 luglio 2022) Durante un’assemblea a Lamezia Terme con i militanti calabresi del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte è intervenuto in videoconferenza per lanciare un messaggio a tutti gli iscritti: «Il Movimento 5 stelle è stata la forza più leale all’interno del governo. Ma il nostro dovere è di rispondere alle esigenze del Paese». Il leader del partito fondato da Beppe Grillo ha spiegato che in questo momento tutte le forze politiche stanno scaricando le loro responsabilità sui Cinque stelle: «Tutti ora vorrebbero scaricare su noi le loro responsabilità e la crisi che si è determinata. Ci hanno voluto mettere in difficoltà scientemente tenendoci fuori, ma noi andiamo avanti. Abbiamo il coraggio, la forza e ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Durante un’assemblea a Lamezia Terme con i militanti calabresi del, Giuseppeè intervenuto in videoconferenza per lanciare un messaggio a tutti gli iscritti: «Ilè stata lapiùall’interno del. Ma il nostro dovere è di rispondere alle esigenze del Paese». Il leader del partito fondato da Beppe Grillo ha spiegato che in questo momento tutte le forze politiche stanno scaricando le loro responsabilità sui Cinque: «Tutti ora vorrebbero scaricare su noi le loro responsabilità e lache si è determinata. Ci hanno voluto mettere in difficoltà scientemente tenendoci fuori, ma noi andiamo avanti. Abbiamo il coraggio, lae ...

