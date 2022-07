Beyoncé | un featuring a sorpresa nel nuovo album

Leggi su biccy

(Di sabato 23 luglio 2022) Ci sarà anche unneldi. Al contrario di quanto credevamo all’inizio (ovvero quando la cantante ha divulgato la tracklist, priva di ogni collaborazione), in Renaissance: Act I. c’è un duetto. Ilappare nella traccia numero dieci, Move, incisa insieme a Grace Jones. L’icona, modella e cantante giamaicana tornerà così in radio a distanza di oltre un decennio dal suo ultimo, Hurricane. A capa do #RENAISSANCE daé inspirada na capa do álbum “HURRICANE – DUB”! ? As mesmas letras do nome da obra de Grace Jones também estão sendo usadas na tipografia do álbum da Bey, assim como em seu site oficial. pic.twitter.com/dgqYeDuyTO —Access (@beyonceaccess) July 22, 2022 Effettivamente Break My Soul – ...