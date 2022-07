Beppe Grillo attacca Di Maio: «Gigino a "cartelletta"». Poi blinda il doppio mandato: «?È la luce nella tenebra» (Di sabato 23 luglio 2022) Niente addio alla regola del limite di due mandati e le parole su Luigi Di Maio, defintio una "cartelletta" che «ormai fa politica di mestiere». Beppe... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 luglio 2022) Niente addio alla regola del limite di due mandati e le parole su Luigi Di, defintio una "" che «ormai fa politica di mestiere»....

beppe_grillo : Sobrietà, efficienza, rinnovabili. #2000watt a testa ci basteranno per la felicità. Ecco la rivoluzione del meno! - beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti voi! - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - nathan0x : @beppe_grillo Tra i bulli della stampa Ovviamente non ci metterai i tuoi giornalai/maggiordomi. Sei un Berlusconi s… - gioatriz : RT @DaniloToninelli: Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi contrap… -