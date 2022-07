Anziana uccisa nel Varesotto, il corpo scoperto dal figlio (Di sabato 23 luglio 2022) Una donna di 73 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Malmate (Varese). Aveva segni di aggressione sul corpo e i carabinieri indagano per omicidio. Il cadavere di Carmela Fabozzi è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Una donna di 73 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Malmate (Varese). Aveva segni di aggressione sule i carabinieri indagano per omicidio. Il cadavere di Carmela Fabozzi è stato ...

LaStampa : Anziana uccisa in casa nel Varesotto, il corpo scoperto dal figlio - UnioneSarda : #Varese - Anziana trovata morta in casa: “È stata uccisa a sprangate” - RaiNews : Colpita a morte forse con una spranga, il suo corpo è stato scoperto dal figlio, indagano i Carabinieri - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Varese, anziana uccisa in casa forse con una spranga: il corpo scoperto dal figlio - Piergiulio58 : Anziana uccisa nel Varesotto, il corpo scoperto dal figlio. Colpita in casa forse con una spranga. Indagano i carab… -