Alvino | “De Laurentiis annuncia Kim | novità per gli abbonamenti Parla Di Mertens Obiettivo far divertire i tifosi”

Carlo Alvino a Radio Goal dà delle anticipazioni sull'intervista realizzata in esclusiva con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli rompe il silenzio dopo tante settimane, ricordiamo che non ha Parlato nemmeno durante il ritiro di Dimaro. Il produttore cinematografico era presente in Trentino ma non ha mai rilasciato interviste, nemmeno ha interagito con i tifosi. Alvino sull'intervista con Aurelio De Laurentiis ha detto: "Campagna abbonamenti ci saranno sconti per bambini e donne, per le famiglie ci sarà una scontistica molto particolare". Sul calciomercato De Laurentiis ha detto che "Kim è in arrivo ma si stanno risolvendo questioni burocratiche. Solo per questo motivo si è perso qualche ora in più. Il presidente ha manifestato grande ...

