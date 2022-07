Un' auto ha travolto cinque vetture e ucciso un' anziana nel Sassarese

Leggi su agi

(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Una donna di 75 anni, originaria di Torino, è morta stamane in Sardegna in un incidente stradale avvenuto a Badesi (Sassari). Secondo quanto accertato finora dai carabinieri, il conducente di un'Audi Q5 ha perso il controllo dell', per cause da verificare, ed è finito controveicoli in sosta, fra cui l'di cui due donne stavano scaricando il bagagliaio. La piùè deceduta, mentre l'altra, 73 anni, di Cagliari, ferita, è stata trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto nel parcheggio davanti alla spiaggia di Li Junchi.