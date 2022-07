Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | Palamara | “In campo per giustizia giusta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 22 luglio 2022) “La finalità principale del mio progetto è innanzitutto quella di trasformare una battaglia di verità in un vettore che possa essere determinante per ottenere una riforma dellastrutturale, che non sia più un pannicello caldo ma che rappresenti veramente una innovazione per il nostro Paese. Unae rapida, dove l’uso politico dellasia solo un lontanissimo ricordo, unache non sia punitiva ma che sia di recupero per chi ha sbagliato e deve scontare una pena, unache sia garantista nel senso che fino al terzo grado di giudizio deve valere la presunzione di innocenza e non lo stigma della colpevolezza preventiva per l’imputato. E mi riferisco anche alle misure di contenzione preventiva”. Così all’Adnkronos ...