Ucraina | commissario diritti | ' 5 100 bambini sono stati deportati in Russia'

Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala sono stati deportati in Russia 5.100 bambini ucraini. Lo ha detto durante la maratona informativa nazionale Ucraina Daria Gerasimchuk, consigliere del Presidente per i diritti e la riabilitazione dei bambini. "Questi sono i dati del National Information Bureau che opera in Ucraina - ha affermato - ed è a questo organismo che le persone si rivolgono quando riferiscono deportazioni di bambini. Abbiamo ricevuto segnalazioni circa l'espulsione e il trasferimento di 5.100 bambini. Richieste di questo tipo continuano a essere ricevute ogni giorno".

