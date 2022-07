(Di venerdì 22 luglio 2022) Una storia terribile: massima pena per Letizia Spatola e Salvatore Blanco : la Corte di Assise di Siracusa ha emesso la sentenza sul caso della morte diLo, avvenuta il 17 agosto 2020 a ...

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

Secondo l'accusa a uccidere ilsarebbero state le botte continue da parte della coppia. La sentenza - La decisione definitiva della Corte di Assise di Siracusa sul caso della morte di Evan Lo ...Bone ha così spiegato l'impiego dell'oggetto: " È unciondolo che sarebbe stato indossato ... C., combatterono ere Edmund ." " La fusione delle culture scandinava e anglosassone è lo ... Uccisero il piccolo Evan a forza di botte: ergastolo alla madre e al suo compagno Ergastolo. Per la morte di Evan Lo Piccolo, il bimbo genovese morto a un anno e mezzo il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica dopo mesi di botte e ...Il bimbo di appena un anno e mezzo venne ucciso a seguito di percosse il 17 agosto del 2020 a Rosolini, nel siracusano. La Corte d'assise di Siracusa ha ritenuto la coppia colpevole di omicidio in con ...