Sampdoria, Gabbia dipende da... Tanganga al Milan. Il punto (Di venerdì 22 luglio 2022) La Sampdoria segue con attenzione le evoluzioni del calciomercato del Milan. Il club rossonero è alla caccia di un difensore, ha incontrato...

Livia_DiGioia : RT @theMilanZone_: ?? Occhio che i centrali potrebbero essere due. #Tanganga potrebbe compensare la partenza di #Gabbia alla #Sampdoria - ManuFilippone95 : RT @theMilanZone_: ?? Occhio che i centrali potrebbero essere due. #Tanganga potrebbe compensare la partenza di #Gabbia alla #Sampdoria - ManuFilippone95 : RT @NonEvoluto: Continua il pressing della #Sampdoria per #Gabbia, contatti anche nella giornata odierna. Dovesse andare in porto, portereb… - LucaDColella : RT @NonEvoluto: Continua il pressing della #Sampdoria per #Gabbia, contatti anche nella giornata odierna. Dovesse andare in porto, portereb… - icrossonero : RT @NonEvoluto: Continua il pressing della #Sampdoria per #Gabbia, contatti anche nella giornata odierna. Dovesse andare in porto, portereb… -

Milan: incroci di calciomercato con Sampdoria e Tottenham

Destini incrociati quelli di Milan, Tottenham e Sampdoria: sul tavolo ci sono Gabbia e Gil verso Genova e Tanganga a Milano. Potrebbero arrivare importanti novità sul futuro di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan sarebbe il primo indiziato a lasciare il club rossonero.

Milan, Gabbia piace alla Sampdoria

Matteo Gabbia e un futuro tutto da scrivere. Il centrale difensivo potrebbe lasciare il club rossonero con la formula del prestito: in pole c'è la Sampdoria.

Sampdoria, Gabbia dipende da... Tanganga al Milan. Il punto

La Sampdoria segue con attenzione le evoluzioni del calciomercato del Milan. Il club rossonero è alla caccia di un difensore, ha incontrato Paratici (con cui il Doria ha un paio di discussioni in sospeso).