Roma | Matic | 'Dybala mi ricorda Mata | il numero 21 e il cambio'

Commenta per primo Ai taccuini del Messaggero , il nuovo centrocampista dellaNemanjaha parlato di Paulo Dybala : 'Porterà quella qualità extra che sarà necessaria per ottenere risultati. Ci ho giocato contro e so quanto può essere pericoloso. Maglia numero 21 ...Anche perché Frattesi ha preso tempo: vuole provare a capire se ci siano o meno i margini per arrivare anonostantee il probabile arrivo di Wijnaldum . Sperava di essere già al lavoro con ...Ai taccuini del 'Messaggero', il nuovo centrocampista della Roma Nemanja Matic traccia il punto del percorso dopo l'ufficialità, arrivata ieri, di Paulo Dybala in ...Nemanja Matic si presenta. Il nuovo acquisto della Roma, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza con il Manchester United, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui fissa ...