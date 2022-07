Rimescolamento nel pomeriggio di Canale 5. Ecco cosa cambia e perchè (Di venerdì 22 luglio 2022) Terra Amara La maggior parte delle volte il cambiamento è dettato dal flop ma ci sono anche dei casi in cui è il successo a motivare variazioni di palinsesto. E’ questo il caso della manovra che investirà il pomeriggio estivo di Canale 5. Da lunedì 25 luglio, la fortunata Terra Amara anticipa alle 14.45 costringendo Un Altro Domani a slittare di un’ora. Dal primo agosto, invece, Una Vita andrà in vacanza sostituito dall’indistruttibile Beautiful che si allunga. L’obiettivo è duplice: risparmiare puntate di Una Vita, che è ormai agli sgoccioli, e individuare il suo degno sostituto per l’importante slot delle 14.10. E tra la saga spagnola e la turca è la seconda che sta ottenendo risultati migliori (ieri oltre il 19% contro il Tour de France e la soap di Rai1 Sei Sorelle; lunedì, senza la corsa, ha ottenuto il 22.5%) e per questo – in ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 luglio 2022) Terra Amara La maggior parte delle volte ilmento è dettato dal flop ma ci sono anche dei casi in cui è il successo a motivare variazioni di palinsesto. E’ questo il caso della manovra che investirà ilestivo di5. Da lunedì 25 luglio, la fortunata Terra Amara anticipa alle 14.45 costringendo Un Altro Domani a slittare di un’ora. Dal primo agosto, invece, Una Vita andrà in vacanza sostituito dall’indistruttibile Beautiful che si allunga. L’obiettivo è duplice: risparmiare puntate di Una Vita, che è ormai agli sgoccioli, e individuare il suo degno sostituto per l’importante slot delle 14.10. E tra la saga spagnola e la turca è la seconda che sta ottenendo risultati migliori (ieri oltre il 19% contro il Tour de France e la soap di Rai1 Sei Sorelle; lunedì, senza la corsa, ha ottenuto il 22.5%) e per questo – in ...

