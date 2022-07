Olimpiadi dei Forum, SAI Torrecuso tra i partner della kermesse (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOrmai ci siamo… mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi dei Forum Giovanili che si disputeranno a Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio 2022 e l’attesa da parte dei Forum Giovani di Ponte e Torrecuso cresce giorno dopo giorno. Tanti i partner dell’evento tra cui SAI Torrecuso della Rete ‘Il Sale della Terra’ . Ed oggi ad intervenire è Nicoletta Maiello, Coordinatrice del Progetto SAI di Torrecuso: “A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi dei Forum, vogliamo congratularci per il grande evento che accoglierà il nostro paese. Sarà sicuramente un’importante esperienza di gioco, interazione, conoscenza, ma soprattutto condivisione – afferma la Maiello ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOrmai ci siamo… mancano pochi giorni all’inizio delledeiGiovanili che si disputeranno a Ponte edal 28 al 31 luglio 2022 e l’attesa da parte deiGiovani di Ponte ecresce giorno dopo giorno. Tanti idell’evento tra cui SAIRete ‘Il SaleTerra’ . Ed oggi ad intervenire è Nicoletta Maiello, Coordinatrice del Progetto SAI di: “A pochi giorni dall’inizio delledei, vogliamo congratularci per il grande evento che accoglierà il nostro paese. Sarà sicuramente un’importante esperienza di gioco, interazione, conoscenza, ma soprattutto condivisione – afferma la Maiello ...

