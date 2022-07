“Morirò molto presto” La rivelazione di Mike Tyson | fine vicina

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 luglio 2022) È unchoc quello che ha parlato nel suo podcast, ‘Hotboxin with', dicendo che sente che morirà. L'ex campione di boxe dei pesi massimi ha usato paroleforti parlando di se stesso: «Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico sempre che la mia data di scadenza si av». Il 56 enne ex campione lo ha detto rivolgendosi all'ospite della puntata, il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenza e traumi. «Moriremo tutti un giorno, naturalmente», ha aggiunto Ironche ha parlato anche del tema dei soldi che non fanno la felicità. «I soldi non significano nulla per me. Averli è un falso senso di ...