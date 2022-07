Marsiglia | è sfida al Nizza per Plea

(Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo quanto riferisce RMC Sport, Olympiquesono tra i club che hanno manifestato il loro interesse per l'attaccante...

Corriere dello Sport

Il Monza prende Caprari dal Verona (che cede anche Lazovic alma può arrivare Strootman) e Ranocchia dalla Juventus. Il West Ham sembra mollare la presa su Scamacca, mentre l'Udinese cede ...Il Monza prende Caprari dal Verona (che cede anche Lazovic alma può arrivare Strootman) e Ranocchia dalla Juventus. Il West Ham sembra mollare la presa su Scamacca, mentre l'Udinese cede ... Marsiglia, Tudor si presenta: "Grande sfida. Camoranesi nel mio staff" L'offerta al Bruges è stata fatta. L'obiettivo del Milan è chiudere per De Ketaelere entro 48 ore, portando avanti parallelamente altre due trattative: quella intricata ...