Juventus, TMW: "Si cerca una destinazione per Arthur" (Di venerdì 22 luglio 2022) Juventus Arthur- La Juventus continua il suo mercato in entrata, stamane i bianconeri sono atterrati in America per iniziare la tournée. Nel frattempo Arrivabene e Cherubini sono attenti alle varie offerte per gli esuberi. Arthur è uno degli esuberi per eccellenza della Juventus, anche perchè a volere la cessione è proprio il centrocampista Brasiliano. Il giocatore non è mai stato messo al centro del progetto Juventus sia per colpa dei vari problemi fisici che lo perseguitano. Anche per colpa delle varie prestazioni sempre al di sotto del cartellino pagato, circa 75 milioni, non ha mai convinto nessun allenatore. Arrivato con Pirlo, Arthur ha realizzato 42 presenza condite da 1 rete, nella vittoria interna contro il Bologna. Il centrocampista pesa a bilancio dei ...

