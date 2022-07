Incontro Cav - Meloni,verso vertice c.destra prossima settimana (Di venerdì 22 luglio 2022) Incontro a Roma tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo riferiscono fonti dei due partiti, aggiungendo che "i due leader hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022)a Roma tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiae il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo riferiscono fonti dei due partiti, aggiungendo che "i due leader hanno ...

iconanews : Incontro Cav-Meloni,verso vertice c.destra prossima settimana - GiannettiMarco : RT @LaVeritaWeb: «Sconcertata» per l’incontro tra premier e Pd, la coalizione raggiunge Chigi dopo una telefonata tra il Cav e Draghi. Sul… - Jack_8000 : RT @LaVeritaWeb: «Sconcertata» per l’incontro tra premier e Pd, la coalizione raggiunge Chigi dopo una telefonata tra il Cav e Draghi. Sul… - giuliafederico8 : RT @LaVeritaWeb: «Sconcertata» per l’incontro tra premier e Pd, la coalizione raggiunge Chigi dopo una telefonata tra il Cav e Draghi. Sul… - MariellaLoi : RT @LaVeritaWeb: «Sconcertata» per l’incontro tra premier e Pd, la coalizione raggiunge Chigi dopo una telefonata tra il Cav e Draghi. Sul… -