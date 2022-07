Ilaria Galassi, la vita dopo Non E’ La Rai: «Faccio la badante» (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilaria Galassi 27 anni dopo Non è la Rai: «Faccio la badante per una signora di 90 anni che mi ha cambiato la vita» A metà degli anni ’90 Ilaria Galassi è stata uno dei volti più popolari del panotrama televisivo italiano. Insieme alle colleghe Ambra Angiolini, Miriana Trevisan e Pamela Petrarolo – recentemente naufraga a L’Isola Dei Famosi – i lunghi capelli biondi e ila frangetta perfettamente geometrica di Ilaria hanno conquistato il pubblico delle reti Mediaset e le fan del programma. Ma cosa è cambiato nella vita di Ilaria Galassi 27 anni dopo? Lo racconta la stessa ex show girl in una recente intervista a Fanpage. Ecco la sconcertante verità. Oggi, a 46 anni, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 luglio 2022)27 anniNon è la Rai: «laper una signora di 90 anni che mi ha cambiato la» A metà degli anni ’90è stata uno dei volti più popolari del panotrama televisivo italiano. Insieme alle colleghe Ambra Angiolini, Miriana Trevisan e Pamela Petrarolo – recentemente naufraga a L’Isola Dei Famosi – i lunghi capelli biondi e ila frangetta perfettamente geometrica dihanno conquistato il pubblico delle reti Mediaset e le fan del programma. Ma cosa è cambiato nelladi27 anni? Lo racconta la stessa ex show girl in una recente intervista a Fanpage. Ecco la sconcertante verità. Oggi, a 46 anni, ...

