Il caldo deforma i binari, deraglia un treno (Di venerdì 22 luglio 2022) Un treno ha sviato a causa della deformazione di un binario provocata dal caldo intenso di questi giorni. E' successo dentro l'area portuale della Spezia. Il locomotore trainava un convoglio merci nei pressi della stazione di La Spezia Marittima. L'incidente ha causato l'interruzione della circolazione. Non ci sono stati feriti. Lo svio è avvenuto nei pressi di un deviatoio, fanno sapere dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dove le tolleranze previste per la dilatazione del metallo sono più limitate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

