Hoefkens (all. Bruges): “De Ketelaere? Per me fa ancora parte del club” (Di venerdì 22 luglio 2022) Carl Hoefkens, allenatore del Bruges, ha parlato di Charles De Ketelaere, trequartista che tanto piace al Milan in questo calciomercato Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) Carl, allenatore del, ha parlato di Charles De, trequartista che tanto piace al Milan in questo calciomercato

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Hoefkens (all. @ClubBrugge): '#DeKetelaere? Per me fa ancora parte del club' - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #… - PianetaMilan : #Hoefkens (all. @ClubBrugge): '#DeKetelaere? Per me fa ancora parte del club' - #Calciomercato @acmilan #ACMilan… - cmdotcom : Hoefkens, all. #Bruges: '#DeKetelaere era pronto per giocare ma dovevo fare delle scelte. Parte? Vediamo che succed… - sportli26181512 : Hoefkens, all. Bruges: 'De Ketelaere era pronto per giocare ma dovevo fare delle scelte. Parte? Vediamo che succede… - infoitsport : Hoefkens (all. Brugge): “Ho chiesto a De Ketelaere di restare” -