Elena D’Amario | Una posa che spiazza e lascia sconvolti i fans | “Un bronzo di Riace”

Leggi su newstv

(Di venerdì 22 luglio 2022) La ballerina e coreografa resa popolare dal talent Amici è ormai un talento riconosciuto nel panorama dello spettacolo italiano ed internazionale. Ma è apprezzata non solo per la sua bravura…(web source)si è costruita una solida carriera nella danza, con tenacia, dedizione e tanto studio, il suo talento è ormai riconosciuto dai grandi della disciplina tersicorea non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ma l’artista ha fan che la apprezzano anche per altre doti. Chi è, abruzzese di Pescara, studia danza sin da piccola. Dopo il debutto in Rai è grazie al talent Amici di Maria De Filippi che riesce a farsi notare. La sua presenza ad Amici è stata fortemente voluta dall’allora maestro Steve Lachance. Ed è proprio durante ...