Calciomercato Juventus, pronto il colpo in attacco per rimpiazzare Morata (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juventus è ancora attiva sul mercato anche se c’è da guardare non solo alle entrate, pronto il sostituto per Alvaro Morata PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus quest’anno ha deciso di rientrare prepotentemente tra le favorite al titolo, il quarto posto dell’ultima stagione sta strettissimo alla società che è abituata a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) Laè ancora attiva sul mercato anche se c’è da guardare non solo alle entrate,il sostituto per AlvaroPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laquest’anno ha deciso di rientrare prepotentemente tra le favorite al titolo, il quarto posto dell’ultima stagione sta strettissimo alla società che è abituata a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, trattativa in corso con #Ramsey per la risoluzione del contratto ???? - GiovaAlbanese : #Bremer alla #Juventus: ufficiale per 41 milioni, più bonus al raggiungimento di obiettivi fino ad altri 8. Conferm… - Gazzetta_it : Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero' - notiziasportiva : #Calciomercato, incontro Juventus-Roma per Zaniolo: ora si chiude davvero - manuel_minguzzi : Tra un po' paghiamo noi per venderlo. #Arnautovic #calciomercato #Juventus -