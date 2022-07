Calcio | il calciatore del Borussia Haller inizia le cure per il tumore

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’ivoriano ha aggiornato i fan sulle sue condizioni SebastiandelDortmud in settimana ha confermato di avere unai testicoli. Il, neo acquisti del club tedesco è arrivato in Germania dall‘Ajax per sostituire la stella Erling Haaland, passato al Manchester City., nelle ultime ore ha voluto dare un aggiornamento, postando una foto dal letto d’ospedale. “Ciao a tutti, volevo farvi sapere che il primo passaggio è stato completato! Vorrei ringraziare ilDortmund e il team medico che sono stati eccezionali con me. Un grazie di cuore anche a tutto il personale infermieristico dell’ospedale per il supporto e per la benevolenza”. Secondo la Bild nei prossimi giorni il quadro clinico sarà più chiaro e potranno essere ...