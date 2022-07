Brucellosi in Campania, Caputo: Il piano di eradicazione? E’ stato condiviso con tutti gli operatori (Di venerdì 22 luglio 2022) “Il via libera da Bruxelles per il piano di vaccinazione della Regione Campania, con l’arrivo delle prime dosi di vaccino previsto entro il 10 agosto, è la conferma ulteriore dell’importante lavoro svolto in questi mesi, in sinergia con l’intera filiera, con l’unico obiettivo di mettere in campo tutte le nostre forze per eradicare le malattie infettive delle specie bovina e bufalina nella nostra regione”. Ad affermarlo è Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura. “Abbiamo avuto e abbiamo un dialogo aperto con tutti gli operatori del settore – ha continuato l’assessore -, e siamo sempre pronti a rafforzare e stimolare un confronto costruttivo. La nostra priorità è tutelare la salute dei cittadini e sostenere la filiera bufalina. Il piano di eradicazione è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 luglio 2022) “Il via libera da Bruxelles per ildi vaccinazione della Regione, con l’arrivo delle prime dosi di vaccino previsto entro il 10 agosto, è la conferma ulteriore dell’importante lavoro svolto in questi mesi, in sinergia con l’intera filiera, con l’unico obiettivo di mettere in campo tutte le nostre forze per eradicare le malattie infettive delle specie bovina e bufalina nella nostra regione”. Ad affermarlo è Nicola, assessore all’Agricoltura. “Abbiamo avuto e abbiamo un dialogo aperto conglidel settore – ha continuato l’assessore -, e siamo sempre pronti a rafforzare e stimolare un confronto costruttivo. La nostra priorità è tutelare la salute dei cittadini e sostenere la filiera bufalina. Ildiè ...

