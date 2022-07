AstroSamantha | la Cristoforetti rientra nella ISS dopo la passeggiata spaziale durata 7 ore

(Di venerdì 22 luglio 2022). Un’attesa estenuante, almeno 50 minuti prima che venisse aperto il portello del modulo russo Poisk della Stazione. Con ogni probabilità per problemi di pressurizzazione della camera di compensazione. Poi, l’astronauta dell’AgenziaEuropea (Esa) è stata la prima a uscire, seguita dal collega russo Oleg Artemyev, dell’agenziaRoscosmos.e laextra-veicolare Usciti per un’attività che potremmo definire extra-veicolare pianificata attorno al segmento russo della StazioneInternazionale (Iss). Sono russi i CubeSat, dedicati a ricerche di radiofrequenza, è installato sul modulo russo Nauka il Braccio Robotico Europeo (Era), costruito dall’Europa per la Russia, e altre operazioni riguardano la camera ...

