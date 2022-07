Antonio Medugno spiazza tutti | Occasione inaspettata dopo il GF | cambia totalmente vita

Leggi su direttanews

(Di venerdì 22 luglio 2022)pronto arela suaed il suo lavorola fine del Grande Fratello Vip: le immagini(screenshot Mediaset)Il noto tiktokerha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia a poco più di un mese dalla fine. Una breve esperienza la sua ma intensa in quanto si è ritrovato spesso al centro delle dinamiche. Prima la pericolosa vicinanza a Delia Duran e poi la speciale amicizia con Nathaly Caldonazzo. L’ormai ex gieffino ha anche conquistato il favore del pubblico che lo ha salvato in più occasioni e portato ad un passo dalla finale. Quegli stessi spettatori che adesso non vedono l’ora di vederlo coinvolto in nuovi progetti ed anche in vesti ...