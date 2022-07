Anche in completo melone Cantalupo, resta sempre il più figo (Di venerdì 22 luglio 2022) Il dibattito sull’eleganza al maschile è nel pieno. Se da un lato il classico completo formale risulta sempre più obsoleto, l’uomo in gonna non è più una novità. A chiarire le idee sui chiacchierati concetti di gender fluid e guardaroba smart ci ha pensato, a sorpresa, Brad Pitt con il suo nuovo look 2022. Il divo di Hollywood, noto perlopiù a oggi in ambito modaiolo per i suoi tuxedo total black, un’attrazione fatale per gli stivaletti texani e quegli occhi di ghiaccio a cui tutto è concesso cambia rotta e detta le nuove regole del vestirsi in estate sul red carpet. Moda Uomo PE2023: i look più belli guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Il dibattito sull’eleganza al maschile è nel pieno. Se da un lato il classicoformale risultapiù obsoleto, l’uomo in gonna non è più una novità. A chiarire le idee sui chiacchierati concetti di gender fluid e guardaroba smart ci ha pensato, a sorpresa, Brad Pitt con il suo nuovo look 2022. Il divo di Hollywood, noto perlopiù a oggi in ambito modaiolo per i suoi tuxedo total black, un’attrazione fatale per gli stivaletti texani e quegli occhi di ghiaccio a cui tutto è concesso cambia rotta e detta le nuove regole del vestirsi in estate sul red carpet. Moda Uomo PE2023: i look più belli guarda le foto ...

